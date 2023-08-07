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Гербольдт: «Очень жаль, что именно так оборвалась карьера Усачевой, но так бывает»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт поделилась мнением об уходе Дарьи Усачевой из группы Этери Тутберидзе.

«Наиболее запоминающимся для меня стал сезон-2020/21, когда она выступала очень хорошо и стабильно. Очень жаль, что именно так оборвалась ее карьера, но так бывает. Усачева не первая и не последняя спортсменка, с которой подобное произошло. Это спорт, где удача тебе должна сопутствовать во всем. В какой-то момент удача от нее отвернулась», — приводит слова Гербольдт «Газета.ru».

17-летняя Усачева — мастер спорта России, серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America (2021), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2020), бронзовый призер юниорского финала «Гран-при» (2019).

Осенью 2021 года фигуристка получила тяжелую травму бедра на этапе «Гран-при» в Японии, после этого она не участвовала в соревнованиях.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/06/21021038.shtml
Катарина Гербольдт
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