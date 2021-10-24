Фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала выступление россиянок на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе (США).

После короткой программы первое место занимает Александра Трусова (77,69). Вторая строчка у Дарьи Усачевой (76,71), замкнула тройку лучших Ксения Синицына (71,51).

— Думаю, что наши девочки и по катанию, и по вращениям, и по всем остальным аспектам гораздо сильнее остальных. Может ли Усачева надеяться на победу, учитывая результат Саши Трусовой? К этому стремиться и надеяться на это все должны. А насколько у Даши это получится, увидим на самих соревнованиях, — сказала Гербольдт «СЭ».

— Сможет ли Ксения Синицина удержать третью строчку в произвольной, учитывая, что в пределах одного балла от нее три сильных азиатки?

— Когда ты еще юна, мне кажется, проще выступать, поскольку от тебя еще никто ничего не требует и не ожидает. Удивлять всегда проще, чем удерживать лидерские позиции. Думаю, это хорошо, что она оказалась в такой ситуации. Это определенный опыт и задел на будущее — привыкать, что соперники всегда дышат в затылок. Для этого нужно быть психологически устойчивым. Это хорошая тренировка для Ксении на будущее.

Произвольные программы фигуристки представят 24 октября.