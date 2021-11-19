Гербольдт назвала лучшим прокат короткой программы Косторной на «Гран-при» Франции

Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала «СЭ» итоги женской короткой программы на «Гран-при» во Франции.

«У Щербаковой отличная новая программа, ей очень идет. Хороший и чистый прокат, отличный задел перед произвольной программой. Полностью наш подиум, это в очередной раз ожидаемо, наши девочки традиционно сильные, по это все ждали полностью русский пьедестал. Больше всего мне понравилась программа Алены Косторной, более ярко она ее прокатала, с отличным настроением. Мне кажется, в этом сезоне это ее лучшее исполнение короткой программы, все чисто и красиво. Выступления всех наших девочек на «Гран-при» во Франции — отличная заявка на Олимпиаду», — сказала Гербольдт в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Чемпионка мира Анна Щербакова после короткой программы набрала 77,94 балла и занимает первое место, чемпионка Европы Алена Косторная — 76,44 и 2-е место, а Ксения Синицына (69,89) — 3-е.