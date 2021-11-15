Гербольдт: «Косторной не стоит пропускать тренировки, результаты это доказывают»

Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт в эфире «СЭ» высказалась о работе Алены Косторной в последних сезонах.

— Судя по тому, что мы слышали от Плющенко и Глейхенгауза, Алена Косторная пропускала тренировки. Допустимо ли это с целью сохранения и продления карьеры?

— Так не стоит делать, результаты Косторной это доказывают. Мы тоже можем говорить о своих желаниях. Но нужно их сопоставлять с возможностями. К примеру, я часто хочу вернуться. Но я понимаю, что не готова сейчас столько работать. Тогда в чем смысл попыток возвращения, продления? Всегда было так — кто много работает, тот и выигрывает. Кто решил где-то себе что-то упростить и подхалтурить, поэкономить силы — так это не работает. Все равно это все вылезает, так что чемпионами становятся трудоголики. Спорт — это всегда для фанатов и фанатиков. Спортсмены настолько готовы идти к своей цели, что на каком-то этапе нет преград вообще.