Гербольдт: «Если здоровью ничего не угрожает, то фигуристы должны участвовать»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала «СЭ» участие спортсменов, переболевших коронавирусом, в чемпионате России по фигурному катанию.

— Как вы думаете, стоит ли фигуристам, перенесшим коронавирус, ехать на чемпионат России, учитывая, что отбора на чемпионат Европы не будет?

— Я думаю, что да, но только если они полностью восстановились. Только если врачи и тренеры подтверждают, что спортсмены восстановлены, и ничего не угрожает их здоровью, то я думаю, что стоит ехать и участвовать. Почему нет?

— Почему фигурное катание сейчас в ступоре из-за коронавируса? Соревнования во многих других видах спорта проходят, а соревнования по фигурному катанию отменены. Это какая-то особенность вида спорта?

— Ну не фигуристы принимают эти решения об отмене соревнований, это решает только ИСУ. Я точно не знаю, чем они руководствуются. Может быть дело в том, что фигурное катание сейчас очень популяризировано. Очень много зрителей приходит посмотреть на соревнования. Наверное, просто все опасаются большого скопления народа. Или может быть причина в том, что ряд спортсменов уже болеет. Но не должно получаться так, что кто-то выступает, а кто-то нет. Может причина в этом.

(Алла Родкина)