Гербодьд считает, что для Липницкой будет лучше сразу тренировать профессионалов

Российская фигуристка Катарина Гербольд прокомментировала присоединение олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой к тренерскому штабу команды Евгения Плющенко.

— Мне кажется это здорово, когда такие спортсмены присоединяются, — заявила Гербольд в комментарии «СЭ». — И здорово, что Женя дает такой шанс и верит в молодых.

— Как вы считаете, что могут принести такие молодые тренеры фигурному катанию?

— Я думаю, что любой спортсмен, который чего-то добился, может многое принести, поскольку он сам катался и много что может передать в плане опыта. Это касается не только фигурного катания, но и любого другого вида спорта.

— Сможет ли Юлия тренировать профессионалов или лучше будет начать с детей? И за какое время молодые тренеры могут выйти на уровень специалистов?

— Знаете, по собственному опыту могу сказать, что когда ты только начинаешь тренерскую карьеру, проще все-таки тренировать ребят более высокого уровня, поскольку ты только недавно сам закончил и это тебе ближе, чем тренировать малышей. Тренировать маленьких детей — это совершенно другое. Не каждый может работать с маленькими, поэтому в таком возрасте, как Юля, будет проще работать со взрослыми.

(Алла Родкина)