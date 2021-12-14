«Гений на льду, который живет обычной жизнью». Мурашов рассказал о тренировках вместе с Шомой Уно

21-летний фигурист Егор Мурашов в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от совместных тренировок на одном льду с серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане японцем Шомой Уно. Спортсмены тренируются вместе в Лозанне у швейцарского специалиста Стефана Ламбьеля.

«Шома — обычный, хороший парень. Гений на льду, но в жизни не могу сказать, что в нем что-то особенное есть. У него нет особых ритуалов, распорядка дня. Талантливый человек, который живет обычной жизнью. Я не могу объяснить, за счет чего он так хорош, но он выходит и делает на льду волшебство. Видимо, ему свыше было дано фигурное катание. Шома не очень высокого роста, как большинство японцев, и это ему помогает в физическом плане исполнять сложные четверные», — сказал Мурашов.

Отметим, что Мурашов сменил спортивное гражданство и выступает сейчас за сборную Швейцарии.

Полностью интервью с Егором Мурашовым читайте на сайте «СЭ»