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Директор «Самбо-70» — о возвращении Косторной: «Это должна решить Тутберидзе»

18:46
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что решение о переходе чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной из академии Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе пока не принято.

«Это должна решить Этери Георгиевна. Она и Елена Анатольевна Чайковская отвечают за политику фигурного катания в нашем виде спорта, — сказал Лайшев ТАСС. — Пока уточнить ситуацию не могу, но вся политика школы направлена на объединение всех наших учеников во всех видах спорта. Если Косторная вернется, мы будем рады и счастливы — школа, администрация. Я лично за дружбу, и для меня это не просто слова — это мой образ жизни. Поэтому у нашей школы столько друзей, и я буду рад, если Алена придет — у нас всем рады».

Косторная перешла из группы Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. В прошлом сезоне она выиграла чемпионат Европы и финал серии «Гран-при».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10827463

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