Генеральный директор ФФККР Коган прокомментировал отмену финала «Гран-при»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган выразил сожаление в связи с отменой финала «Гран-при».

«Этот турнир принадлежит ISU, поэтому обсуждать решение, которое принял ISU, вряд ли будет корректным, — цитирует Когана РИА «Новости». — Конечно, жалко, что эти соревнования не состоятся, потому что на них должно было выступать достаточно большое количество российских фигуристов, которые были готовы к турниру. Но сожалеть сейчас — это то же самое, что сожалеть и быть неудовлетворенным от того, что в свое время отменили чемпионат мира в Монреале, к которому многие наши спортсмены были очень хорошо готовы. Надеюсь, что для наших спортсменов это будет самая большая проблема. Главное, чтобы у них было здоровье и чтобы они хорошо катались. Поэтому будем надеяться только на лучшее».

Сегодня, 17 декабря, стало известно об окончательной отмене «Финала Гран-при». Изначально он должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.

Федерация конькобежного спорта Японии 2 декабря сообщила о его отмене и возможном переносе из-за эпидемиологической ситуации и распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда японские власти с 30 ноября закрыли границы для иностранцев из-за риска распространения инфекции, поэтому возникли сложности с организацией мероприятия.