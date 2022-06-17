Коган считает, что повышение возрастного ценза в фигурном катании еще больше усилит давление на спортсменов

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением о повышении возрастного ценза для спортсменов.

«Это еще более усилит давление на ментальное здоровье детей — у юниоров будет более жесткая конкуренция, поскольку их будет больше. Они столпятся на своем уровне. И теперь нам надо продумать, как добавить в те возрастные слои соревнований, иначе будет действительно толпа детей», — цитирует Когана РИА «Новости Спорт».

Коган добавил, что в России тренеры получают специальное образование. Тогда как за рубежом, по его мнению, тренерами становятся фанаты фигурного катания или бывшие спортсмены.

7 июня конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании. С сезона-2023/24 он будет повышен с 15 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17. В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же.