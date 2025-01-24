Логинова: «Для РУСАДА дело Валиевой закрыто»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о деле по отстранению фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева получила четырехлетнюю дисквалификацию из-за положительного допинг-теста в 2021 году по решению спортивного арбитражного суда (CAS). В пробе фигуристки было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

«Что касается участия РУСАДА в процессах в ДАК и CAS, связанных с данным делом, то для нас это дело закрыто. В случае, если в наш адрес будут направлены запросы из суда, мы предоставим всю необходимую информацию», — цитирует Логинову РИА Новости.

18-летнюю россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, как и других членов российской команды.