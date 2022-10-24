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Сегодня, 12:22

Гендиректор московской федерации назвала «идиотизмом среди ясного неба» отстранение Даниеляна

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артур Даниелян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прославленный российский тренер и генеральный директор московской федерации фигурного катания (ФФКМ) Нина Мозер в разговоре с «СЭ» опровергла информацию о запрете выступать фигуристу сборной России Артуру Даниеляну. Ранее такое постановление якобы появилось среди решений ФФКМ.

«Это вранье, недостоверная информация. Я скоро буду отправлять по таким вещам в правоохранительные органы. Это был рабочий документ в переписке нашей федерации и Петербурга. Мы написали, что не согласны с его переходом в Петербург. Вот и все. Исполком не принял решение о его переходе в Петербург, он будет кататься за ЦСКА и Москву (Имеется в виду формальный статус. — Прим. «СЭ»). Никаких санкций против него никто не собирался применять. Ссылаться на черную прессу и рабочие документы, которые существуют внутри федерации — некорректно. Какие-то непонятные «телеграмы» и форумы... Полный идиотизм среди ясного неба. Артур будет выступать, конечно. Напишите, чтобы это прекратили. Хватит бегать за сенсациями, которых не существует. Не дождетесь», — сказала Мозер.

Артур Даниелян — вице-чемпион Европы 2020 года, в начале нынешнего сезона он ушел из группы Елены Буяновой в ЦСКА к Евгению Рукавицыну в СШОР Санкт-Петербурга.

Фигурное катание
Артур Даниелян
Нина Мозер
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