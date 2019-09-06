Гендиректор ФФКР опроверг информацию о том, что организация направляет всех талантливых фигуристок к Тутберидзе

Генеральный директор Федерации фигурного катания(ФФКР) Александр Коган отметил, что в интересы организации вовсе не входит держать всех сильных фигуристов в одном клубе.

— Никогда не слышал, чтобы кто-то из работников федерации советовал родителям, куда отдавать ребенка, — цитируют «РИА «Новости» Когана. — Родители сами решают такие вещи. Хотя в свое время я договаривался с Еленой Водорезовой, чтобы она посмотрела Дениса Тена. Точно так же я советовал родителям Полины Цурской, когда она каталась в Омске, попробовать попасть на просмотр к Этери Тутберидзе.

У нее существует достаточно жесткое разделение на подгруппы, с которыми работают другие тренеры. Не стоит забывать и о том, что есть определенные квоты на выступление в соревнованиях. Если говорить об интересах ФФККР, мы заинтересованы как раз в том, чтобы сильные спортсмены распределялись равномерно, а не были собраны в рамках одного клуба.

Российские фигуристы покажут новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в «Лужниках».