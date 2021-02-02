Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган на пресс-конференции перед стартом первенства России по фигурному катанию в Красноярске рассказал о задачах спортсменов на турнире.

«К сожалению, Международным союзом конькобежцев принято решение об отмене чемпионата мира среди юниоров, но одна из задач спортсменов — отбор в сборную на этапы Гран-при, а также чемпионат мира. Эта задача не снимается, а в следующем году, надеюсь, чемпионат мира все-таки состоится. Некоторых спортсменов, которые выступают здесь мы сможем увидеть в сентябре на российском этапе юниорского Гран-при, который пройдет здесь же, в Красноярске», — приводит слова Когана корреспондент «СЭ».

Отметим, что первенство России по разным причинам пропускают три юных фигуристки из группы Этери Тутберидзе — Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых. (Рустам Имамов)