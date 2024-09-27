Гендиректор ФФККР Коган прокомментировал новость о допуске российских фигуристов на международные старты

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган заявил, что вопрос допуска российских юниоров на международные старты пока не обсуждался на Совете Международного союза конькобежцев (ISU) в Лозанне.

Ранее о том, что российских фигуристов-юниоров допустили до международных соревнований, заявила Ирина Роднина.

— Пока этот вопрос даже не рассматривался на Совете ISU, — ответил Коган на вопрос «СЭ».

Заседание Совета проходит в швейцарской Лозанне 27-28 сентября. На нем могут рассмотреть вероятность возвращения российских фигуристов на международные соревнования.