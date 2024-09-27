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Сегодня, 15:55

Гендиректор ФФККР Коган прокомментировал новость о допуске российских фигуристов на международные старты

Софья Щудрина
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган заявил, что вопрос допуска российских юниоров на международные старты пока не обсуждался на Совете Международного союза конькобежцев (ISU) в Лозанне.

Ранее о том, что российских фигуристов-юниоров допустили до международных соревнований, заявила Ирина Роднина.

— Пока этот вопрос даже не рассматривался на Совете ISU, — ответил Коган на вопрос «СЭ».

Заседание Совета проходит в швейцарской Лозанне 27-28 сентября. На нем могут рассмотреть вероятность возвращения российских фигуристов на международные соревнования.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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