Гендиректор Федерации фигурного катания России прокомментировал скандал с отбором на национальный чемпионат

Один из руководителей ФФКР Александр Коган жестко высказался по поводу споров о системе отбора на чемпионат России.

В первоначальном регламенте отборочного турнира, Кубка России, содержались жесткие требования, которые в конечном итоге были сильно смягчены для многих членов сборной. Против этого выступила фигуристка из региона — Алина Забора, правда, через два дня извинилась за эмоции.

— Мне абсолютно не кажется произошедшее юридической непоследовательностью. Потому что регламент — это совсем другое, не то, что вы имеете в виду. То, о чем вы говорите — это была наша цель стимулировать спортсменов для участия в этапах Кубка России, чтобы поддержать их соревновательную форму, чтобы они подошли к пику в том состоянии, котором необходимо. Поэтому — мы ничего не меняли. Мы добавляли спортсменов. Это сказки. Забора, девочка, набрала за два этапа вроде бы 230 баллов в сумме. У нас 190-200 баллов набирают за один этап. О чем можно говорить? Чемпионат страны — мероприятие, где должен быть определенный уровень готовности спортсменов. Это не просто, как в лыжах — вот я смог, я сто пятидесятый и бегу. Мы должны поддерживать реноме чемпионата России как основного турнира, куда допускаются сильнейшие. По регламенту она не отобралась, вы ошибаетесь. Во-первых, есть технический минимум, во-вторых, у нас нет такого — что раз участвовал ты в двух этапах, то попал. В таблице она была 23-я.

(Дмитрий Кузнецов)