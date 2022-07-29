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Сегодня, 18:48

Гданьск примет два этапа юниорского «Гран-при» в сезоне-2022/23

Иван Шитик
Корреспондент
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Польский Гданьск примет пятый этап юниорского «Гран-при» вместо французского Гренобля в сезоне-2022/23, сообщает пресс-служба Международно союза конькобежцев (ISU).

Этап в Гренобле должен был пройти с 28 сентября по 1 октября, Гданьск примет соревнования в эти же даты.

Также в польском городе с 5 по 8 октября пройдет шестой этап «Гран-при» среди юниоров.

В июне конгресс ISU оставил в силе решение от 1 марта об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

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