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Галлямов считает, что в парном катании надо быть самими собой

16:42
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Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, рассказал, что ему нравятся олимпийские чемпионы 2018 года Алена Савченко и Бруно Массо.

— Мне нравятся Савченко и Массо, — сказал Галлямов в интервью сайту ФФКР. — То, как партнер исполнял поддержки и подкрутку, это было очень мастерски. Еще нравятся Ванесса Джеймс и Морган Сипре — их подача, манера, исполнение элементов, характер. При этом мы не Савченко или Морган, мы — Мишина и Галлямов. Мы не хотим показаться копией той или иной пары. В юниорских парах такое часто бывает.

Даже на первом этапе Гран-при было видно, как пары пытаются быть взрослыми, но это смотрится так себе. Нет бы кататься и показывать себя такими, какие вы есть. Надо быть самими собой.

Дополнительная информация

https://fsrussia.ru/intervyu/4510-anastasiya-mishina-aleksandr-gallyamov-k-kontrolnym-prokatam-gotovilis-kak-k-polnotsennomu-startu.html

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