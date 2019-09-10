Галлямов считает, что в парном катании надо быть самими собой

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, рассказал, что ему нравятся олимпийские чемпионы 2018 года Алена Савченко и Бруно Массо.

— Мне нравятся Савченко и Массо, — сказал Галлямов в интервью сайту ФФКР. — То, как партнер исполнял поддержки и подкрутку, это было очень мастерски. Еще нравятся и Морган Сипре — их подача, манера, исполнение элементов, характер. При этом мы не Савченко или Морган, мы — Мишина и Галлямов. Мы не хотим показаться копией той или иной пары. В юниорских парах такое часто бывает.

Даже на первом этапе Гран-при было видно, как пары пытаются быть взрослыми, но это смотрится так себе. Нет бы кататься и показывать себя такими, какие вы есть. Надо быть самими собой.