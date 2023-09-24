Галлямов — о новом сезоне: «Расслабляться рано, настоящие спортсмены не стоят на месте»

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказался о предстоящем сезоне.

«У нас сейчас будет шоу в Китае, затем полностью начнется соревновательный сезон – поедем выступать в Омск и Казань. Сейчас вплотную готовимся к этим соревнованиям, чтобы улучшать наши программы.

Расслабляться рано – мы ни в коем случае не собирались расслабляться. Даже после Олимпийских игр. Будем улучшаться дальше, потому что настоящие спортсмены не стоят на месте. Чтобы держать уровень, нужно где-то в чем-то себя улучшать», – цитирует Галлямова «Спорт День за Днем».

В 2022 году Галлямов и Мишина завоевали золото Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях.