Галлямов — о поздравлениях Козловскому: «Это спортивное уважение. Но я не хотел на камеру, напоказ»

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свою победу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Мишина: «Самой первой эмоцией после проката было недовольство собой немного. Мы были готовы лучше, чем сегодня откатали. Конечно же, это отразилось на настроении: возможно, видели после проката, что мы были немножко недовольны. Мы сами знаем свои недочеты, обсуждать будем на тренировках, исправлять, дорабатывать».

Галлямов: «С болельщиками даже музыка звучит ярче: приятно кататься, хочется показывать хореографию и получать удовольствие. Почему подошел к Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому после проката? Мы всегда друг к другу подходим, это спортивное уважение. Это превыше всего. Даже неважно, кто первый, кто второй, все равно мы подходим друг к другу. Когда только вышли со льда, было бы слишком. Но и напоказ делать не хотел, я не такой человек. С уважением отношусь ко всем, постарался выбрать момент чтобы никому не мешать. Теперь кто-то подумает, что я хотел на камеру...».

Мишина: «До коронавируса была такая традиция, сейчас она вернулась: когда мы становимся на подиум, все спортсмены друг друга обнимают. От меня это всегда искренние поздравления — неважно, первые мы, вторые, третьи... Мы катались предпоследними и было бы неэтично мешать прокату других спортсменов, во время проката другой пары разговаривать тут с вами. Поэтому решили подойти попозже», — сказали Мишина и Галлямов.

Спортсмены набрали по сумме двух прокатов 231,99 балла, Бойкова и Козловский — 228,20.