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Сегодня, 22:09

Галлямов рассказал, что готов записать совместную песню с Загитовой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Алина Загитова.
Фото Ксения Нуртдинова

Российский фигурист, чемпион мира Александр Галлямов признался, что надеется на скорую запись первой песни Алиной Загитовой.

«Как пение Загитовой, сколько баллов поставим? Мы стояли за дверьми, особо не слышали. Но в записи обязательно послушаем. Надеюсь, у нее получился отличный дебют, скоро запишет сингл. Готов ли записать песню с ней? Да почему нет? Она на припевах, а я буду зачитывать хип-хоп», — сказал Галлямов.

20-летняя спортсменка вместе с артисткой исполнила композицию «Credo». Отметим, что Zivert пела вживую, а Загитова — со второго куплета и, вероятно, под фонограмму.

Фигурное катание
Алина Загитова
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