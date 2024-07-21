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Галлямов: «Жалею, что не проиграл спор Дикиджи. Хотя еще есть время»

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Александр Галлямов.
Фото Global Look Press

Чемпион мира в спортивных парах Александр Галлямов поддержал Владислава Дикиджи, который отказался от попыток исполнить пятерной прыжок, опасаясь получить травму перед стартом нового сезона.

— Кто бы мог подумать, что наш с Владиславом спор наберет такой размах. Надо внести некоторую ясность. Во-первых, он не побоялся вынести в общественное поле этот спор. Красава! Во-вторых, он достойно выдерживает давление со стороны СМИ и фанатов, хейтеров. Красава! В-третьих, Влад реально фигачил, чтобы это сделать. Красава!

Вопросов к нему нет и быть ни у кого не может! Если кто у нас и рыгнет пятерной в ближайшее время, то именно он. Думаю, все получили свои профиты. А я все-таки буду жалеть, что не проиграл этот спор. Хотя еще есть время. Кто считает, что Влад слабак, то мой враг навеки! За слова отвечает. Не словами, а делом, — написал Галлямов в Telegram-канале.

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Дикиджи и Галлямов поспорили, что Владислав до конца лета сможет прыгнуть пятерной прыжок. Однако пока всего его попытки заканчиваются падением.

19-летний Дикиджи является серебряным призером чемпионата России. Ранее он выложил видео с чистым приземлением четверного акселя. Этот элемент на соревнованиях пока исполняет только американец Илья Малинин.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный документ с базовой стоимостью всех элементов в одиночном и парном катании. Каждый вид пятерного прыжка, кроме пятерного акселя, получил базовую стоимость 14 баллов. До этого пятерные прыжки не имели базовой стоимости.

Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Владислав Дикиджи
Илья Малинин
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