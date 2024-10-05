Галлямов — о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Баллов они набрали меньше, но молодцы, что двигают конкуренцию»

Чемпионы мира и призеры Олимпийских Игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о своей победе на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, а также рассказали о соперничестве с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

Мишина: «За последние несколько лет стандартная для нас ситуация — мы где-то проигрываем короткую программу. В прошлом году такого практически не было, разве что на «Кубке Первого канала». А вот несколько лет назад регулярно такое случалось.

Выигрывать в произвольной важнее — она длиннее, баллов за нее дается больше. По поводу встречи с соперниками: мы раньше с ними тренировались на одном льду, виделись каждый день. Сейчас видимся реже, и наоборот, приятно, что с самого первого старта мы наблюдаем состав, близкий к чемпионату России, за исключением разве что нескольких спортсменов.

Галлямов: «Выиграли, но это только начало сезона. Мы и не думали, что будет легко, ребят сильных много. Хотели прежде всего проверить программы, почувствовать соревновательный настрой... Все-таки на контрольных прокатах надо было просто собрать программы, а здесь уже надо так катать, чтобы все было близко к идеалу. Досиживать тодес, досиживать совместные вращения. Важно было откатать по всем правилам, чтобы получить наивысшие оценки».

— Как вы отнеслись к попытке Бойковой и Козловского сделать четверной выброс?

Мишина: «Я узнала, что ребята будут делать четверной выброс, уже на разминке. Очень смелое решение, они молодцы».

Галлямов: «Баллов они меньше получили, но на таких соревнованиях нужно пробовать. Это большой плюс. Мы на финале «Гран-при» пошли на тройной лутц. Решили тогда нарабатывать его на будущее, но пока перестали делать его в программе. Держим до лучших времен. Ребята молодцы, что вставляют элемент в программы: все-таки это не чемпионат России, не Спартакиада.

На таких соревнованиях как раз хорошо, что они пробуют новые элементы, двигают конкуренцию, чтобы все остальные двигались, пробовали ультра-си. Но это очень травмоопасно: сначала надо сделать множество попыток на тренировках, чтобы спокойно затем делать на публику. Это влияет на голову, на нервы», — сказали Мишина и Галлямов.

Мишина и Галлямов набрали по сумме двух прокатов 231,99 балла, Бойкова и Козловский — 228,20.