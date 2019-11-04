Галлямов поблагодарил болельщиков за поддержку

Российский фигурист Александр Галлямов поблагодарил всех, кто поддерживал его. В парном катании с Анастасией Мишиной он победил на «Гран-при» во Франции.

— Спасибо всем, кто болел и поддерживал! Впереди Япония, — написал Галлямов в Instagram.

Мишина и Галлямов 207,58 балла по сумме двух программ. Вторыми также стали россияне — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,56). Третье место заняли Эвен Денни и Брэндон Фрейзер из США (199,40).