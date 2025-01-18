Галлямов оценил выступление Угожаева на чемпионате России по прыжкам

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поделился эмоциями от соревнований мужчин одиночников на чемпионате России по прыжкам.

«У мальчиков Коля Угожаев молодец, огромный молодец, он реабилитировался после чемпионата России. У него огромный потенциал, и я очень рад, что на этих соревнованиях получилось его реализовать», — сказал Галлямов «СЭ».

Николай Угожаев выиграл соревнования, на втором месте — чемпион России Владислав Дикиджи, на третьем — Марк Кондратюк.

Мария Кравченко