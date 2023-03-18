Галлямов назвал свой номер в форме «Зенита» промо-роликом к матчу РПЛ против ЦСКА

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал свой номер в форме «Зенита» на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Мишина вышла в костюме футбольного мяча, а потом оба спортсмена остались в футбольной форме и с гораздо более маленькими по размеру мячами.

— Каково было исполнять номер про «Зенит» в районе ЦСКА?

— Завтра будет матч, поэтому наш номер можно оценивать как промо-ролик к завтрашнему матчу, где буду болеть за любимую команду.

Матч ЦСКА — «Зенит» в 20-м туре РПЛ пройдет в воскресенье, 18 марта. Начало — в 19.30 мск.