Чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которых соперник публично отправил в очередь за медалями, прокомментировали в интервью «СЭ» эту ситуацию. Ребята считают, что это не скандал, а просто эмоции.

Напомним, что после этапа «Гран-при России» в Москве, где первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а вторыми стали Мишина и Галлямов, Козловский выкрикнул: «Это наше место! В очередь». Ранее на этапе Кубка России в Казани первое место заняли Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский стали только третьими.

Мишина: Это просто были эмоции. Поэтому не восприняли это на свой счет, не обсуждали.

Галлямов: Выход своих эмоций надо также уметь контролировать. На мой взгляд, такое поведение не уважительно ко всем спортсменам. Спортивная жизнь складывается по-разному на каждом выступлении, то есть результат всегда сложно спрогнозировать, и на каждом турнире результаты могут складываться иначе. Всегда должны присутствовать спортивная этика и уважение.

— Допустим, вы побеждаете на следующем этапе Кубка России или чемпионате страны. Будет ответная фраза в их адрес?

Мишина: Нет. В современном фигурном катании нет какой-то «очереди». Побеждает тот, у кого сильнее техническая заявка, лучше исполнение элементов и презентация.

Галлямов: Мы в этом плане корректны. Обязательно поблагодарим за участие. (Рустам Имамов).

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