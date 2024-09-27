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Галлямов: «В одной компании мне сказали, что я танцую, как футболист»

Алина Савинова
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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, признался, что не любит танцевать.

«Я так вообще очень плохо танцую. Танцевать на коньках и танцевать в обычной жизни — это совершенно разные вещи. Сам я весной как-то танцевал в одной компании, хотя очень не люблю это делать, и человек мне сказал: «Ты танцуешь, как футболист». Я счел это за комплимент. Тем более что почти наполовину действительно футболист», — цитирует Галлямова RT.

Мишина в свою очередь отметила, что чувствует себя немного зажатой, когда приходится танцевать на каких-либо мероприятиях. Однако при наличии свободного времени она, возможно, хотела бы попробовать себя хип-хопе.

«Было бы интересно, конечно, освоить что-то новое, вроде хип-хопа, просто пока времени не хватает. Да и желания, видимо, у меня недостаточно. Когда оно есть, время всегда можно выкроить», — добавила спортсменка.

Мишина и Галлямов являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года в командном соревновании и парном катании, чемпионами мира (2021), Европы (2022) и двукратными победителями чемпионата России (2022, 2024).

Источник: RT
Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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