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Сегодня, 18:50

Галлямов и Мишина пошутили над решением CAS оставить сборной бронзу Олимпиады-2022

Виктория Кравченко
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Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина иронично отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить сборной России бронзу командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Настя, я смотрю, ты так загорела, у тебя такой бронзовый загар», — сказал Галлямов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

В пятницу, 2 августа, стало известно, что CAS отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем дисквалифицированной Камилы Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.
Источник: Соцсети Александра Галлямова
Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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