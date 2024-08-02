Галлямов и Мишина пошутили над решением CAS оставить сборной бронзу Олимпиады-2022

Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина иронично отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить сборной России бронзу командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Настя, я смотрю, ты так загорела, у тебя такой бронзовый загар», — сказал Галлямов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

В пятницу, 2 августа, стало известно, что CAS отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.