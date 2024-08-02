Галлямов и Мишина пошутили над решением CAS оставить сборной бронзу Олимпиады-2022
Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина иронично отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить сборной России бронзу командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
«Настя, я смотрю, ты так загорела, у тебя такой бронзовый загар», — сказал Галлямов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
В пятницу, 2 августа, стало известно, что CAS отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.
30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем дисквалифицированной Камилы Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.
Источник: Соцсети Александра Галлямова
Новости