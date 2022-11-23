Гачинский станет партнером Щербаковой по шоу «Снежная королева»

Бронзовый призер чемпионата мира 2011 года в мужском одиночном катании и тренер Артур Гачинский будет партнером олимпийской чемпионки Анны Щербаковой по шоу Татьяны Навки «Снежная королева».

«Да, правда, я участвую в шоу «Снежная королева». Репетиций [с Щербаковой] пока не было, еще рано. Выступления будут с 30 декабря по 8 января — это праздничные дни, спортсмены нашей группы будут отдыхать где-то как раз с 30 декабря по 4 января. Многие стараются совмещать шоу и тренерскую деятельность, так как нужно стараться успевать все всегда и везде», — сказал Гачинский ТАСС.

Представления пройдут с 30 декабря по 8 января.