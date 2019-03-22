Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон: "Это определенно был наш лучший прокат ритм-танца в сезоне"

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые лидируют после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, прокомментировали свое выступление.

– Мы помним наш первый чемпионат мира в 2014 году, – приводит слова фигуристов журналист Джеки Вонг в своем Твиттере. – Это забавно: оглянуться назад на пять лет назад и увидеть прогресс, которого мы достигли. Мы действительно счастливы тем, как мы катались сегодня. Это определенно был наш лучший прокат сезона. Это наш 6-й чемпионат мира. Зрители были восхитительны. Мы чувствовали их поддержку и получили удовольствие.

Они набрали за свой прокат балла 88,42 балла, установив новый мировой рекорд.

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