Футбольный дриблинг от Алины Загитовой. Видео

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова, как и Елизавета Туктамышева стала использовать игру футбол в качестве разминки перед выступлением в шоу.
Соответствующим видео поделился российский фигурист Алексей Рогонов, участвующий в японском турне вместе со своей партнершей Алиной Устимкиной.
В опубликованном видео Загитова сначала задорно наносила удары об стену, постепенно вкладывая в них все большую и большую силу. Под конец ролика олимпийская чемпионка и вовсе решила похвастаться дриблингом, с улыбкой нанеся финальный удар после нескольких ложных замахов.
Сейчас фигуристка вместе с Елизаветой Туктамышевой, Евгением Плющенко, испанцем Хавьером Фернандесом, японцем Юдзуру Ханю и другими известными фигуристами выступает в шоу в Японии.
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