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Фронтмен Musе поздравил Трусову с исполнением трех четверных прыжков

10:59
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Фронтмен Musе Мэттью Беллами опубликовал в Instagram пост, в котором поздравил 15-летнюю Александру Трусову с исполнением трех четверных прыжков в произвольной программе на канадском этапе «Гран-при».

Бэллами также поблагодарил Трусову за использование композиции Pray (High Valyrian) в качестве саундтрека в произвольной произвольной программе. 15-летняя российская фигуристка выиграла соревнования, установив два новых мировых рекорда — по сумме баллов за обе программы и по баллам в произвольной программе.

В следующий раз Трусова выступит на московском этапе «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября.

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