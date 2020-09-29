Французы Джеймс и Сипре завершили карьеру

Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре завершили спортивную карьеру, информирует официальный сайт французской федерации ледовых видов спорта.

Пара не выступала на соревнованиях на протяжении последних полутора лет. Джеймс и Сипре являются чемпионами Европы 2019 года, бронзовыми призерами ЧЕ-2017, бронзовыми призерами чемпионата мира 2018 года.

В декабре появилась информация о том, что Сипре подозревается в сексуальных домогательствах, совершенных в 2017 году по отношению к 13-летней девочке. Он отправил две фотографии своего пениса фигуристке, которая тренировалась с ним на одном катке во Флориде.

В июле 2020 года прошло заседание дисциплинарного комитета Федерации ледовых видов спорта Франции по делу Сипре, однако санкции к фигуристу не применили.