Французский тренер Жиль Бейер признал интимную связь с 15-летней фигуристкой

Бывший тренер французской фигуристки Сары Абитболь Жиль Бейер признался, что у него были интимные отношения со спортсменкой, когда ей было 15 лет. Ранее фигуристка заявила, что с 1990 по 1992 год тренер несколько раз вступал с ней в интимную связь без ее согласия.

— Признаю, что у нас были интимные отношения, — цитирует AFP Бейера. — Понимаю, что в связи с ее возрастом и моим статусом, эти отношения были неподобающими. Это была ошибка. Искренне извиняюсь перед Сарой и желаю ей только счастья.