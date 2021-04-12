Французский хореограф выступил за повышение возрастного ценза в фигурном катании

Французский хореограф Бенуа Ришо поделился мнением о возрастном цензе в фигурном катании.

«Я полностью, даже на 250 процентов за повышение возрастного ценза. Это не имеет ничего общего с Россией, я очень уважаю эту страну. То, что русские делают для фигурного катания, просто фантастика. Дело не в зависти. Русские выигрывают, потому что у них есть система.

Но я считаю, что возрастное ограничение – это вопрос, который нужно поднимать. Мне грустно, когда я вижу, как быстро исчезают такие чемпионки, как Евгения Медведева, Алина Загитова, ведь они очень интересны. Они обладают индивидуальностью.

Я не думаю, что повышение возрастного ценза негативно повлияет на Россию. Русские по-прежнему будут побеждать, если будут кататься чисто. Но они не будут кататься чисто на всех соревнованиях. Там, где они будут ошибаться, выиграет, например, Рика Кихира или другая фигуристка», - приводит слова Ришо журнал IFS Magazine.

На прошедшем чемпионате мира победу одержала российская фигуристка Анна Щербакова, которой на тот момент было 16 лет. Столько же было Александре Трусовой, занявшей третье место.