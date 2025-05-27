Французский хореограф Ришо поставит программы Муравьевой и паре Кагановской и Некрасова

Французский хореограф Бенуа Ришо прибыл в Россию для работы с фигуристкой Софьей Муравьевой и парой Василиса Кагановская/Максим Некрасов, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, Ришо поставит Муравьевой произвольную программу, а Кагановской и Некрасову — произвольный танец. Постановочный процесс проходит в Москве.

18-летняя фигуристка Муравьева в межсезонье ушла из группы Евгения Плющенко и приступила к тренировкам под руководством Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

19 мая «СЭ» сообщал, что фигуристы Алина Горбачева и Кагановская/Некрасов со следующего сезона будут представлять спортивный клуб Тамары Москвиной.

В 2023 году Ришо был номинирован на премию ISU Skating Awards в номинации «Лучший хореограф».