Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

27 мая 2025, 12:37

Французский хореограф Ришо поставит программы Муравьевой и паре Кагановской и Некрасова

Ана Горшкова
Корреспондент

Французский хореограф Бенуа Ришо прибыл в Россию для работы с фигуристкой Софьей Муравьевой и парой Василиса Кагановская/Максим Некрасов, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, Ришо поставит Муравьевой произвольную программу, а Кагановской и Некрасову — произвольный танец. Постановочный процесс проходит в Москве.

18-летняя фигуристка Муравьева в межсезонье ушла из группы Евгения Плющенко и приступила к тренировкам под руководством Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

19 мая «СЭ» сообщал, что фигуристы Алина Горбачева и Кагановская/Некрасов со следующего сезона будут представлять спортивный клуб Тамары Москвиной.

В 2023 году Ришо был номинирован на премию ISU Skating Awards в номинации «Лучший хореограф».

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Софья Муравьева
Фигурное катание
Василиса Кагановская /Максим Некрасов
Читайте также
Задержали за две недели до ЧМ. Форвард Кот-д'Ивуара оказался в центре расследования по делу о ставках
В МО РФ узнали о завышенных объемах хранения возбудителей инфекций на Украине
Исинбаева поблагодарила Карелина за поддержку на фоне критики
СКА дает 80 млн Бардакову и скупает игроков «Северстали», а «Спартак» наварился на Хабаровске. Главные трансферные новости КХЛ на 18 июня
В СВР исключили вступление Украины в ЕС сейчас и в среднесрочной перспективе
ИИ стремительно выходит на биржу. Что может пойти не так
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Туктамышева назвала новости о своем романе с Гуменником «неподтвержденными слухами»

Загитова — о примирении с Медведевой: «Хочется верить, что все обиды остались в прошлом»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости