Французский хореограф Ришо может стать постановщиком Трусовой

Французский хореограф Бенуа Ришо может стать постановщиком серебряного призера Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой) на следующий сезон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации источника, 21-летняя фигуристка и специалист уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности. Постановочный процесс может пройти весной, ориентировочно во второй половине. При этом пока неизвестно, поставит ли Ришо одну программу или сразу обе.

Ранее сообщалось, что Игнатова приняла решение вернуться в спорт со следующего сезона и будет работать под руководством Этери Тутберидзе. Позднее фигуристка официально подтвердила эту информацию.

Ришо является одним из наиболее востребованных постановщиков в фигурном катании. В 2024 году он был признан лучшим хореографом мира по версии Международный союз конькобежцев. Среди спортсменов, с которыми сотрудничает специалист, двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа.

Кроме того, в прошлом сезоне Ришо поставил произвольный танец призерам чемпионата России Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, а также произвольную программу — Софье Муравьевой. Тренер дуэта Алексей Горшков ранее сообщал, что его подопечные намерены продолжить работу с французским хореографом в последующих сезонах.

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