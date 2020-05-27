Французский фигурист Сизерон признался в нетрадиционной ориентации

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду в паре с Габриэлой Пападакис, признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В своем Instagram Сизерон выложил фото, на котором лежит на плече у другого мужчины.

«Всех с международным днем борьбы с гомофобией!» — написал Сизерон.

Позднее, в интервью изданию Tetu он объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

— Меня удивило большое количество положительных комментариев под постом в Instagram, а отписались всего около 300 человек, — цитирует Tetu Сизерона. — Однако я хочу быть известным не как спортсмен-гей, а как фигурист, который завоевывает медали. Мое признание должно пойти на пользу гомосексуализму.

В паре с Габриэлой Пападакис Сизерон становился серебряным призером Олимпиады-2018, также они четырежды побеждали на чемпионатах мира и пять раз — на первенствах Европы.