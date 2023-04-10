Французская фигуристка сравнила Тутберидзе с тренерами Монреаля: «Мне ближе индивидуальный подход»

Французская фигуристка российского происхождения Евгения Лопарева в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от работы с школой танцев на льду Монреаля и сравнила их методы работы с методиками Этери Тутберидзе.

«Я не могу судить концепцию подготовки у Этери Тутберидзе, потому что я не знакома с ее системой. Тут важный нюанс, что мы не одиночники, а танцоры. Я тренировалась в одиночном катании и могу сказать, что подготовка в танцах и в одиночном катании отличаются. Здесь в танцах ты не один, а с партнером.

У каждого разное тело, разный темперамент, а значит и сильные стороны в танце. Это все нужно соединить в единое целое. У кого-то легко идет, у кого-то тяжелее. Кому-то одно легче, кому-то другое. Это все отрабатывается индивидуально. И мне такой подход нравится", — сказала Лопарева.

Отметим, что тренеры школы Монреаля Патрис Лозон и Мари-Франс Дюбрей подготовили большую часть призеров чемпионатов мира и Европы последних лет.