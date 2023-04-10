Французская фигуристка — о школе танцев на льду Монреаля: «Работа невероятно структурированная. Каждый знает свою задачу»

Французская фигуристка российского происхождения Евгения Лопарева в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от работы с школой танцев на льду Монреаля.

«Мы в этом году сотрудничаем со школой Монреаля, поэтому ездим весь сезон из Европы в Канаду и обратно. Там все очень профессионально. Структурированно и работа четко выстроена, много специалистов, но каждый знает свою задачу. Каждый оставляет свой отпечаток на паре и суммарно дается результат. Очень много нюансов учитывается, я нигде раньше не видела такого числа специалистов.

В чем их секрет успеха? Вероятно, как раз этот профессиональный подход. Их сильная сторона в том, что во всем система. И при таком количестве пар, их ведь больше 15. И тем не менее у каждой пары есть индивидуальные занятия и свое лицо", — сказала Лопарева.

Отметим, что тренеры школы Монреаля Патрис Лозон и Мари-Франс Дюбрей подготовили большую часть призеров чемпионатов мира и Европы последних лет.

Полностью интервью Лопаревой «СЭ» читайте здесь