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Сегодня, 09:30

Французская фигуристка — о дружбе в спорте: «Неважно прямой соперник или нет — все занимаемся одним делом»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Жоффре Бриссо и Евгения Лопарева.
Фото Global Look Press

Французская фигуристка российского происхождения Евгения Лопарева в интервью «СЭ» рассказала о том как относится к дружбе в спорте.

«Можно ли завести друзей в спорте? Знаете, все от конкретного человека зависит, кто как к чему относится. Я совершенно спокойно воспринимаю ситуацию. Неважно прямой ты соперник мне или нет. Мы все работаем исходя из своих возможностей над одним делом. Наше дело кататься, а там уже как судьба повернется.

Из россиян во Франции с Ковалевым Павлом общаюсь, мы часто ездим одной командой на соревнования. С Тиффани Загорски пересекалась, она сейчас периодически бывает во Франции. С ней дружим. С Аделиной Галявиевой хорошо знакомы, но связь сейчас не поддерживаем. Раньше могли разговор поддержать, но близкими подругами не были", — сказала Лопарева.

Отметим, что Лопарева переехала во Францию в 2018 году.

Полностью интервью Лопаревой «СЭ» читайте здесь

Тиффани Загорски
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