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Француженка Лекавалье не выступит на московском этапе «Гран-при»

09:53
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Французская фигуристка Лорин Лекавалье отсутствует в списке участниц российского этапа серии «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября в Москве.

Ранее француженка пропустила и домашний для себя этап серии в Гренобле — по медицинским показаниям. Из россиянок в Москве выступят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова.

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