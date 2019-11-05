Француженка Лекавалье не выступит на московском этапе «Гран-при»

Французская фигуристка Лорин Лекавалье отсутствует в списке участниц российского этапа серии «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября в Москве.

Ранее француженка пропустила и домашний для себя этап серии в Гренобле — по медицинским показаниям. Из россиянок в Москве выступят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова.