Фрагменты новых программ Загитовой, Трусовой и Щербаковой. Видео

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в своем Instagram поделился видеороликом, содержащим фрагменты новых программ олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а также двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.

Также в ролике присутствует действующая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева, действующая чемпионка России Анна Щербакова, победительница юниорского Финала "Гран-при" Алена Косторная, уже известная любителям фигурного катания победительница первенства страны среди младшего возраста Камила Валиева.

С сезона-2018/19 Трусова, Щербакова и Косторная будут выступать на взрослом уровне, а Валиева получит право выступать на международных юниорских соревнованиях.