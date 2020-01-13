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Фотосессия Сотниковой с тигром. Как вам?

18:33
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась в своем официальном Instagram серией фотографий с тигром.

— Мой братан тигр 24/7, влюбилась, хочу тигра, — подписала Сотникова фотографии.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.

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