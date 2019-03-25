Фото Загитовой на фоне цветущей сакуры привели в восторг поклонников фигуристки

Российская фигуристка, чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр Алина Загитова опубликовала в Инстаграме фотографию на фоне цветущей сакуры. Болельщики остались довольны снимком и написали много теплых слов в комментариях.

varlamov28.10: "Как же тебе к лицу цветущая сакура, и ты молодая, красивая и цветущая девушка, золотая ты наша!"

teamzagitova: "Стильно выглядишь!"

sns1905: "Алина, ты прям, как та сакура! Нежная, юная, чистая, красивая..."

В воскресенье в японской Сайтаме завершился чемпионат мира по фигурному катанию. 16-летняя Загитова на нем выиграла золото и теперь имеет в своем активе высшие награды всех крупных международных турниров.