Forbes рассказал, как 18-летняя Загитова заработала за год больше 1 миллиона долларов

Авторитетный журнал Forbes выпустил статью о заработках российской фигуристки Алины Загитовой. Она стала самой юной в звездном рейтинге «40 до 40» (самые богатые знаменитости до 40 лет). За год спортсменка заработала 1,1 миллиона долларов.

Журнал отмечает, что в фигурном катании нельзя заработать крупные суммы на призовых. Максимум за соревновательный сезон — 146 тысяч долларов. Загитова стала второй и третьей на двух этапах «Гран-при», а в финале заняла шестое место. Эти результаты принесли ей 25 000. Лидер сезона — Алена Косторная — заработала 82 000.

Часть заработка Загитовой — зарплата спортсмена сборной от Министерства спорта. Минимальная ставка составляет 20 тысяч рублей в месяц, за звания и титулы полагаются надбавки. Загитова как олимпийская чемпионка получает президентскую стипендию (52 тысячи рублей в месяц).

Часть заработка Загитовой составило участие в ледовом шоу. Фигуристка приостановила карьеру для исполнения главной роли в спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Ее гонорар за 22 выступления составил 8,06 миллиона рублей. В феврале 2020 Алина была хедлайнером двух шоу в Доброграде, что, по оценкам экспертов, могло обойтись организаторам в 1 миллион рублей.

Более крупные суммы Загитовой приносят выступления в Японии. Загитова — действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира, ее любят в Японии, поэтому гонорар стартует с 10 000 долларов за выступление. В сезоне 2019/2020 она откатала около 20 шоу за рубежом.

Также Загитова заключила спонсорские контракты с рядом крупных брендов. Их суммы не разглашаются, по оценкам экспертов они колеблются от 100 до 200 тысяч долларов.