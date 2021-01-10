Финал Кубка России по фигурному катанию могут перенести в Москву

Финал Кубка России по фигурному катанию-2020/21 может быть перенесен из Великого Новгорода в Москву, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В случае переноса финала Кубка России в столицу России турнир примет дворец спорта «Мегаспорт». При этом соревнования планируется провести в присутствии зрителей.

Отмечается, что финал Кубка России может получить статус отборочного на чемпионат мира-2021. Главное соревнование года должно пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме (если в Швеции снимут запрет на подобного рода мероприятия).