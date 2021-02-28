Финал Кубка России, женщины, произвольная программа: где смотреть турнир

В Москве проходит финал Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 28 февраля, пройдет произвольная программа у женщин. Начало — в 17.50 по московскому времени.

Порядок выступления фигуристок в произвольной программе:

1. Камила Султанмагомедова (место в короткой программе — 11-е, баллы — 52,9)

2. Мария Талалайкина (10-е, 64,89)

3. Софья Самодурова (7-е, 68,92)

4. Ксения Цибинова (8-е, 68,45)

5. Елизавета Нугуманова (9-е, 65,58)

6. Алена Косторная (6-е, 70,14)

7. Майя Хромых (4-е, 73,77)

8. Анна Фролова (5-е, 71,46)

9. Елизавета Туктамышева (3-е, 77,74)

10. Дарья Усачева (2-е, 79,12)

11. Камила Валиева (1-е, 88,71)

Соревнования будут бесплатно показаны в эфире Первого канала. Прямые трансляции — на сайте 1tv.ru.

Подробнее о финале Кубка России можно прочитать здесь: состав участников турнира, расписание выступлений, как попасть на трибуны и купить билеты

Видеотрансляция финала Кубка России по фигурному катанию