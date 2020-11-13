Финал «Гран-при» по фигурному катанию в Пекине не состоится

Пекин из-за коронавируса в текущем сезоне не сможет принять финал серии «Гран-при» по фигурному катанию, чемпионаты мира по шорт-треку и конькобежному спорту на отдельных дистанциях, сообщается в пресс-релизе Международного союза конькобежцев.

На данный момент идут поиски альтернативных вариантов места проведения данных соревнований.

Ранее ISU сообщил, что финал «Гран-при», который должен был стать тестовым стартом Олимпийских игр-2022, не состоится в запланированные даты и был перенесен на 10-13 декабря.

Этап «Гран-при» в Москве запланирован на 20-22 ноября.